‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف هندسية وتعليمية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف هندسية وتعليمية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

2021/07/07
الساعة 8:33 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
#وظائف هندسية وتعليمية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتعليمية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والجبيل، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مناوب المحاكاة/ الهوك (تبوك).

– مدير المناهج/ البحرية (الجبيل).

– مدرس لغة إنجليزية (خميس مشيط).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

#وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، “عضو التجمع الصحي