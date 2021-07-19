وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة هاليبورتون

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف شركة هاليبورتون:

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل الخدمة الميدانية/ سوائل الحفر.

– مسؤول تسجيل البيانات الجيولوجية.

– مشغل معدات الخدمة.

– مهندس ميداني/ الحفر الموجه.

– رئيس العمليات.

طريقة التقديم على وظائف شركة هاليبورتون:

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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