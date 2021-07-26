وعد نجم الاتحاد للجماهير المصرية

المواطن - محمد سمعه

وجه المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، رسالة لجماهير منتخب مصر الأولمبي، وذلك قبل مواجهة أستراليا بعد غد الأربعاء بالجولة الثالثة ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

رسالة نجم الاتحاد

وكتب حجازي عبر حسابه في ” الإنستجرام” : “هنقاتل ونلعب لـ آخر ثانية وإن شاء الله هنصعد”.

وكان شوقي غريب المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي كشف سبب خسارة الفراعنة في مباراة مصر والأرجنتين التي أُقيمت صباح أمس الأحد في أولمبياد طوكيو.

وتحدث شوقي غريب في تصريحات إعلامية بعد المباراة قائلًا: ” إهدار الفرص كلفنا الخسارة، ومن يضيع يستقبل في النهاية، وهذا ما حدث في الشوط الثاني”.

وأضاف شوقي غريب: ” لم نفقد الأمل للوصول إلى دور الثمانية، وسنقاتل للفوز على أستراليا”.

ماذا يحتاج منتخب مصر أمام أستراليا ؟

ويحتاج منتخب مصر للفوز على أستراليا من أجل الوصول إلى النقطة الرابعة، مع فوز المنتخب الأرجنتيني على منتخب إسبانيا ليدخل منتخب مصر حسابات الصعود لربع نهائي أولمبياد طوكيو.

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