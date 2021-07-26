‎الرئيسية
الرياضة
وعد نجم الاتحاد للجماهير المصرية
قبل مواجهة أستراليا

وعد نجم الاتحاد للجماهير المصرية

2021/07/26
الساعة 2:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
وعد نجم الاتحاد للجماهير المصرية أحمد حجازي - @EFA
المواطن - محمد سمعه

وجه المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، رسالة لجماهير منتخب مصر الأولمبي، وذلك قبل مواجهة أستراليا بعد غد الأربعاء بالجولة الثالثة ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

رسالة نجم الاتحاد

وكتب حجازي عبر حسابه في ” الإنستجرام” : “هنقاتل ونلعب لـ آخر ثانية وإن شاء الله هنصعد”.

وكان شوقي غريب المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي كشف سبب خسارة الفراعنة في مباراة مصر والأرجنتين التي أُقيمت صباح أمس الأحد في أولمبياد طوكيو.

أحمد حجازي
@EFA

وتحدث شوقي غريب في تصريحات إعلامية بعد المباراة قائلًا: ” إهدار الفرص كلفنا الخسارة، ومن يضيع يستقبل في النهاية، وهذا ما حدث في الشوط الثاني”.

وأضاف شوقي غريب: ” لم نفقد الأمل للوصول إلى دور الثمانية، وسنقاتل للفوز على أستراليا”.

ماذا يحتاج منتخب مصر أمام أستراليا ؟

ويحتاج منتخب مصر للفوز على أستراليا من أجل الوصول إلى النقطة الرابعة، مع فوز المنتخب الأرجنتيني على منتخب إسبانيا ليدخل منتخب مصر حسابات الصعود لربع نهائي أولمبياد طوكيو.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

أداء أحمد حجازي ينال إعجاب الاتحاديين

أثنى جمهور نادي الاتحاد، على أداء المدافع المصري