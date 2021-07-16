وفاة الفريق عبيد العنزي الحارس الشخصي لـ الملك عبدالله

المواطن - الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم، الفريق عبيد العنزي، نائب رئيس الحرس الملكي سابقًا، والحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بعد معاناة من المرض.

وخدم الفريق عبيد بن غثيث، بالحرس الوطني إلى جوار الملك عبدالله رحمه الله، لفترة امتدت لأكثر من 50 عامًا، ورافق الملك عبدالله منذ ريعان شبابه.

مواطنون ينعون الفريق عبيد العنزي

وقد نعى العديد من المواطنين الفريق العنزي، داعين الله أن يجعل مثواه الجنة ويسكنه الفردوس الأعلى.

المدير العام السابق لمؤسسة الإيسيسكو عبدالعزيز التويجري قال: “عرفته رحمه الله مخلصًا لوطنه ولولاة الأمر، ذا خلق كريم ونفس سمحة. رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته، ورزق ذويه جميل الصبر.”

أما عودة العنزي فقال: “لا حول ولا قوة إلا بالله .. انتقل إلى رحمة الله مساعد قائد الحرس الملكي سابقًا معالي الفريق عبيد بن غثيث العنزي إنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما قال نواف العنزي: “ندعو الله عز وجل لمعالي الفريق عبيد بن غثيث العنزي بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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