وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح بعد صراع مع المرض

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أعلنت الإعلامية في قناة MBC مهيرة عبدالعزيز وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح بعد رحلة طويلة مع المرض.

خبر وفاة الفنانة الكويتية #إنتصار_الشراح محزن جداً، الوسط الفني يخسر كباره، الله يصبر عائلتها على فراقها 💔 — مهيرة (@Mahira) July 31, 2021

مغردون ينعون الشراح

وقالت مهيرة : خبر وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح محزن جداً، الوسط الفني يخسر كباره، الله يصبر عائلتها على فراقها.

فيما قال المعلق الرياضي فارس عوض : رحم الله الفنانة القديرة رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته ، وألهم اهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .

مي العيدان تنفي ثم تؤكد

وفور انتشار الخبر نفت مي العيدان نبأ وفاة الشراح وقالت إنها اتصلت بابنتها وزوجها في لندن، وأكدا لها أنها في العناية المركزة لكن في وقت لاحق أكدت الوفاة بتغريدة في تويتر قالت فيها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح بعد صراع مع المرض بالعاصمة البريطانية بمستشفى وليستون، نقدم عزاءنا إلى عائلتها ولكل محبيها، رحلت بنت شارد بن جمعة من نفس الأرض التي رحل منها شارد”.

أما ريهام يوسف فقالت :اللهم ارحمها وأجعل قبرها منارًا مُستضاء لا تشكو فيه ظلمة ولا ضيق وبشرها بروحٍ و ريحان وجميع أموات المسلمين يا حي يا قيوم.



أما إبراهيم بهزاد فقال : الله يرحمها و يغفر لها و يجعل مأواها الجنة و يصبّر أهلها يا رب ..اللّهم ارحمها واغفر لها واجعل ما اصابها كفارة لها ورفعة في درجاتها اللهم أبدلها داراً خيراً من دارها واهلاً خيراً من أهلها.

معلومات عن انتصار الشراح:

والمعروف أن الشراح هي فنانة كويتية من مواليد 1962 برعت في الأدوار الكوميدية، وكانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية باي باي لندن.

تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، وكانت الوحيدة بين ممثلات جيلها الذي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التسيد بتلك الفترة على عرش النجومية حتى إنها شكلت ثنائيًّا مع الفنان داود حسين وقدما سويًّا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: مع الأنغام، خذ وخل، كوكتيل، عش الزوجية، فضائيات وغيرها.

أما عن حياتها الأسرية فهي متزوجة من مازن سالم، ولديهما ثلاثة أبناء هم: دلال، وسالم، وعلي.

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