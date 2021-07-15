وفاة رئيس باكستان السابق ممنون حسين

المواطن - متابعة

توفي الرئيس الباكستاني السابق ممنون حسين، مساء أمس، عن عمر يناهز 80 عامًا.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن ممنون حسين كان يعاني من مرض السرطان، وكان يخضع للعلاج في مستشفى محلي منذ أسبوعين.

فترة رئاسته:

وأضافت الوكالة الباكستانية أن الرئيس الراحل شغل منصب رئيس الجمهورية في الفترة من 2013 إلى 2018م.

وعبر الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه، والعديد من المسؤولين والزعماء السياسيين عن تعازيهم في وفاته.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة