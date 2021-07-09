وقت اللياقة تنظم مبادرة التبرع بالدم لموظفيها

المواطن - الرياض

نظمت شركة لجام، المالك والمشغل لأندية “وقت اللياقة”، مبادرة التبرع بالدم لموظفيها، بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بمدينة الرياض وجمعية دماؤنا صدقة، وذلك في المقر الرئيسي لوقت اللياقة فرع الغدير بالرياض، ويأتي ذلك تماشيًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف 14 يونيو من كل عام، استهدافًا لزيادة الوعي المجتمعي حول ضرورة توفير كميات دم آمنة وسليمة للحفاظ على استمرارية جودة الحياة.

اليوم العالمي للتبرع بالدم:

ويحمل اليوم العالمي للتبرع بالدم لهذا العام شعار “تبرع بالدم وحافظ على العالم ينبض”، ومن هذا المنطلق حرص موظفو شركة لجام على المشاركة في حملة المسؤولية الاجتماعية والمساعدة في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بشأن دعوة المزيد منهم للتبرع بالدم بانتظام والتمتع بصحة أفضل.

شهادة شكر وتقدير:

الجدير بالذكر أنه تم استضافة برنامج التبرع بالدم في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية واللوائح الحالية لـ كوفيد-19، حيث قام الموظفون بالتسجيل في الحملة في أوقات محددة من أجل الحفاظ على إجراء التباعد الاجتماعي؛ وذلك حرصًا على صحة وسلامة كافة الموظفين وعلى ضوء ذلك فقد تلقت شركة لجام المالك والمشغل لأندية “وقت اللياقة”، شهادة شكر وتقدير من جمعية “دماؤنا صدقة”، نسبة للمشاركة الفاعلة لمنسوبي “وقت اللياقة” على مشاركتهم في حملة التبرع بالدم.

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