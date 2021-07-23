وكيل أعمال فواز القرني يُلمح بوجهته المقبلة بتغريدة مثيرة

المواطن - محمد سمعه

ألمح حسن العتيبي، وكيل أعمال الحارس فواز القرني حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بتغريدة مثيرة- قبل قليل- عن الوجهة المقبلة لـ القرني بعدما اقترب من مغادرة نادي الاتحاد.

رسالة وكيل أعمال فواز القرني:

وغرد حسن العتيبي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “الانتصار والفوز دائمًا مقرون بالعمل وروح الشباب حتى لو كنت شيخًا كبيرًا”.

ورد المتابعون على تغريدته حيث توقع جزء كبير منهم إلى أن القرني صاحب الـ29 عامًا سوف ينضم لنادي الشباب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق، وجه القرني رسالة مبطنة أثارت الجدل، وذلك بعد الأنباء التي تداولت مؤخرًا حول استبعاده من معسكر الاتحاد الخارجي المقام حاليًّا في النمسا.

القرني يثير الجدل:

وكتب القرني عبر حسابه في “سناب شات” قائلًا: ”الكلام مو وقته الحين، كل شيء في وقته حلو”.

وسينتهي عقد القرني مع الاتحاد في صيف العام المقبل، مما يشير إلى دخوله الفترة الحرة في عقده مع العميد في يناير المقبل، ولهذا فإن الحارس قد يفضل البقاء في الاتحاد حتى يناير وبدون تجديد عقده للتفاوض مع أي فريق آخر للانضمام له في صيف 2022 وبالمجان، حيث يحق له التفاوض مع أي فريق في يناير دون الرجوع لإدارة الاتحاد.

وكان الإعلامي محمد البكيري، وجه عبر حسابه في “تويتر” رسالة لـ فواز القرني قائلًا: “حديث فواز عن إشكالياته مع وكيل أعماله، شأن يخصه وباب التقاضي مفتوح، وليس شأن الاتحاد، الذي يخص النادي، إذا كنت غير راغب بالبقاء أحضر أفضل عرض مُرضٍ للنادي من النصر أو غيره ومع السلامة”.

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