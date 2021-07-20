وكيل سعود عبدالحميد يُثير الجدل

المواطن - مروة نبيل

أثار وكيل أعمال سعود عبدالحميد، فهد باقديم، حالة من الجدل بشأن مستقبل اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

جدل بشأن تصريحات سعود عبدالحميد:

ونشر الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لتصريحات فهد باقديم بشأن مصير سعود عبدالحميد، مبديًا غضبه الشديد منها.

وعلق قائلًا: “هل سور الاتحاد قصير حتى يتجاوز فيه فهد باقديم وكيل أعمال اللاعب سعود عبدالحميد حدود صلاحيته؟ وهو يتدخل في شأن قضية فواز القرني والنادي. لا تخصه من قريب أو بعيد مهما كانت المبررات. في تضارب مصالح فج. وتصفية حسابات مبطنة؟”.

باقديم يفسر تصريحاته:

ورد باقديم على تغريدة البكيري، قائلًا: “أخي العزيز أبو خالد، لا يوجد أي تصفية حسابات لا من بعيد ولا من قريب.. هي وجه نظر والإدارة هي صاحبة القرار وأي قرار راح تخذه راح نوقف معاها”.

وتابع وكيل أعمال اللاعب الاتحادي تغريدته قائلًا: “ويشفع لإدارة أنمار الحائلي وأحمد كعكي بأنهم واقفين مع الاتحاد في أصعب المواقف والله يقويهم.. هذا للتوضيح حتى لا يختلط عليك الأمر أو يفهم كلامي خطأ”.

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