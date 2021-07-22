وكيل وزارة الصحة : متحور دلتا يعيد صياغة الحسابات

المواطن - الرياض

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله عسيري، أن فيروس كورونا متحور دلتا سوف يعيد صياغة الحسابات فيما يخص التعامل مع الفيروس.

وقال عسيري في تغريدة له عبر موقع تويتر: “دلتا يعيد صياغة الحسابات، استكمال الجرعتين أصبح ضرورة.. والمناعة من العدوى الطبيعية لم تعد كافية ولا تغني عن استكمال اللقاحات”.

وتابع: وعلى الرغم من ذلك في الدول التي وفرت اللقاحات لمعظم سكانها، فإن أسوأ ما في الجائحة أصبح من الماضي ولن نشهد بحول الله عودة لموجات المرض الشديد والوفيات.

حالات كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل 1162 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و15 حالة وفاة، و 1386 حالة تعافٍ.

متحور دلتا هو المهيمن

من جانبها توقعت منظمة الصحة العالمية أن يصبح متحور دلتا من فيروس كورونا المسؤول عن أكثر من 75% من الإصابات الجديدة في عدد من دول العالم، المتغير الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة.

وقالت المنظمة: “من المتوقع أن يحل متحور دلتا مكان المتحورات الأخرى بسرعة لصبح المهيمن في الأشهر المقبلة”، مشيرة إلى أنه ” لم تتضح بعد “الآلية الدقيقة” التي تجعل هذا المتحور أكثر قابلية للانتقال مقارنة مع المتغيرات الأخرى.

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