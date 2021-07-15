وليد عبدالله آخر المنضمين لبعثة النصر في بلغاريا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر قبل قليل عن وصول الحارس وليد عبدالله للانضمام إلى معسكر الفريق الكروي الأول في بلغاريا استعدادًا للموسم الجديد.

وليد عبدالله سافر بعد البعثة متأخرًا

وكان العالمي كشف في بيان رسمي السبت الماضي سبب تأجيل سفر الثلاثي حسين عبدالغني مدير عام كرة القدم ولاعبي الفريق الأول، الحارس وليد عبدالله والظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد إلى معسكر بلغاريا وذلك في ظل التحضيرات للموسم الجديد 2021/2022.

وذكر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” أن بعثة الفريق الأول غادرت إلى بلغاريا ماعدا الثلاثي وذلك للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، حيث أجرى كل منهم فحصًا الأحد الماضي، ثم التحقوا بالبعثة فيما بعد.

مينيز يبحث فرض الانضباط

وفي سياق آخر، يبحث المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن قيادة الفريق للمنافسة بقوة على الألقاب بالموسم الجديد، وذلك بعد التعثر في بداية الموسم المنصرم، الذي أدى لابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى مانو مينيز لفرض الانضباط على الفريق الأول من خلال معاقبة أي لاعب لا يُنفذ تعليماته سواء في التدريبات أو بالمباريات إما بالخصم المالي من مستحقاته أو باستبعاده لمجموعة من المباريات.

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