ولي عهد أبوظبي: سعدت بلقاء محمد بن سلمان في الرياض والشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة

المواطن - الرياض

عبر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بلقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم في الرياض.

وقال ولي عهد أبوظبي عبر تويتر عقب جلسة المباحثات المشتركة : سعدت اليوم بلقاء أخي محمد بن سلمان في الرياض، بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتعاوننا الاستراتيجي.. الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة.

لقاء محمد بن سلمان مع ولي عهد أبوظبي

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتمع في الرياض اليوم، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب سمو ولي العهد في بداية الاجتماع بسمو ولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق في زيارتهم للمملكة، فيما نقل سمو ولي عهد أبوظبي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين لسمو رئيس دولة الإمارات.

بحث أوجه التعاون الثنائي

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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