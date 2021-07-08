يعقوب الفرحان عن مسلسل رشاش: ليس له علاقة بالقصة الأساسية

المواطن - الرياض

تفاعل الفنان وبطل مسلسل رشاش يعقوب الفرحان، مع حالة الجدل التي أثارها العمل الدرامي، مؤكداً أن المسلسل ليس وثائقياً أو سيرة ذاتية كما يعتقد البعض.

أكشن وإثارة:

وحول اعتراضات أسرة رشاش على ذكر ابنها بالعمل، أكد الفرحان في مداخلة ببرنامج “تفاعلكم” على قناة العربية، أن العمل ليس له علاقة بالقصة الأساسية غير أنه مستلهم منها فقط، ويحتوي على خليط من “الأكشن” والتشويق والإثارة.

فكرة المسلسل:

وتابع أن فكرة مسلسل رشاش بدأت مع مطلع 2020 حيث عُرضت عليه البطولة ووافق عليها بعد الاتفاق على كل شيء، مشدداً على أن العمل يُعد مؤشراً جيداً لمستقبل الدراما بالمملكة.

وأشار إلى أن مسلسل رشاش توفرت له كل سُبل الإنتاج الناجح، وأن هناك فرقاً محترفة تولت التدريب على التعامل مع الأسلحة والتفجيرات والمشاهد الخطرة أيضاً.

أبطال المسلسل:

مسلسل رشاش من بطولة عدد من النجوم أبرزهم يعقوب الفرحان الذي يجسد شخصية رشاش، ونايف الظفيري الذي يؤدي دور فهد، وفايز بن جريس في دور عمر، وحكيم جمعة بدور سلطان، وعبد الله البراق بدور مهال، وإبراهيم الحجاج في دور قحص)، وأيمن المطهر الذي يؤدي شخصية مصلح، وخالد يسلم في شخصية الشيف عزام، وسمية رضا بدور عايدة، إضافة إلى ظهور خاص للفنان حسن عسيري.

ويسلط المسلسل الضوء بخطوطه الدرامية على الضابط الشاب”فهد” الذي كرّس جهوده للقبض على “رشاش” وتفكيك عصابته، إلى جانب العمليات المُعقدة لأجهزة الأمن وتضافُر جهودها من أجل تتبع رشاش وأفراد عصابته واستباق تحركاتهم والتصدي لهم وتقديمهم إلى المحاكمة.

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