يوتيوب ينافس تيك توك بتطبيق جديد

المواطن - متابعة

كشفت شركة يوتيوب YouTube، اليوم الاثنين، عن إطلاق النسخة التجريبية من ميزة “فيديوهات YouTube القصيرة” (YouTube Shorts) في عدد من الدول العربية، وهي تجربة جديدة تتيح للمستخدمين تصوير فيديوهات قصيرة وملفتة باستخدام هواتفهم الجوّالة، لمنافسة تطبيق “تيك توك”.

توسيع الانتشار:

وكانت يوتيوب قد أعلنت عن هذه المنصة للمرّة الأولى في شهر سبتمبر 2020، ووسّعت انتشارها منذ ذلك الحين إلى 26 دولة، وستكون متاحة اليوم في أكثر من 100 بلد تتوفّر فيه منصة YouTube الأساسية، من بينها بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب بيان اطلعت عليه “العربية.نت”، فإن التطبيق الجديد سيمكّن المستخدمين حول العالم الآن وللمرة الأولى من الحصول على أدوات إنشاء الفيديوهات القصيرة، والتي تشمل كاميرا متعددة الأجزاء لربط عدة مقاطع فيديو معًا، بالإضافة إلى ميزات مثل التسجيل مع موسيقى تصويرية والتحكم في سرعة العرض وغير ذلك.

تجربة سلسة:

قال مسؤول المنتجات العالمية في “فيديوهات YouTube القصيرة”، تود شيرمان: “نريد أن يحظى الجميع بتجربة سلسة وممتعة عند إنشاء الفيديوهات القصيرة من خلال YouTube Shorts. وبينما نواصل العمل على بناء هذه التجربة جنبًا إلى جنب مع منشئي المحتوى والفنانين، سنحرص على إضافة المزيد من الميزات التي ستفيد المستخدمين”.

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