يوسف الحربي ينضم إلى الفيحاء رسميًا

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي في التعاقد رسميًا مع يوسف الحربي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

الفيحاء يتعاقد مع يوسف الحربي

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب يوسف الحربي أثناء توقيع عقود انضمامه إلى الفريق البرتقالي، قادمًا من فريق الوحدة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وجرت مراسم توقيع العقد، مساء الخميس، بمقر إقامة الفريق في معسكره الحالي في صربيا، بحضور مدير إدارة الفريق الأول لكرة القدم محمد بن مبارك الهندي، وكان اللاعب قد وصل إلى مقر المعسكر اليوم وشارك في التمرين المسائي.

وبدأ يوسف الحربي صاحب الـ24 عامًا، مشواره في صفوف النادي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مطلع عام 2021.

ومن جانبه، أعرب يوسف الحربي عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، مؤكدًا حرصه على تقديم كل ما لديه في خدمة الفريق مع زملائه اللاعبين.

الفيحاء إلى دوري المحترفين

ويأمل مجلس الإدارة في الاستعداد جيدًا، خاصة بعدما نجح الفريق البرتقالي في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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