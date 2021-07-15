‏ابن شريم الخيرية تعايد مستفيديها بـ170 ألف ريال

المواطن - الحدود الشمالية

عايدت جمعية ابن شريم الخيرية بمنطقة الحدود الشمالية مستفيديها بـ إيداع مبلغ وقدره (مائة وسبعون ألف) ريال في حساباتهم البنكية.

يأتي ذلك امتدادًا لمشاريع الجمعية الموسمية والاعتيادية التي تنفذها طوال العام.

موعد عيد الأضحى:

يذكر أن المحكمة العليا، أعلنت نقلًا عن دائرة الأهلة “عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة الماضي، وبذلك يكون السبت 10 يوليو، هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، والأحد 11 يوليو 2021 هو الأول من شهر ذي الحجة”.

وبذلك تكون وقفة يوم عرفة في يوم الاثنين 19 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى في يوم الثلاثاء 20 من الشهر ذاته، بمشيئة الله.

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