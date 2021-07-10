10 نصائح لتجنيب حجاج بيت الله الحرام المتاعب

المواطن- محمد داوود- جدة

نصح أستاذ واستشاري طب الأسرة والمجتمع والخبير الصحي المعروف البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، حجاج بيت الله الحرام باتباع 10 نصائح في المشاعر المقدسة لأداء الفريضة بكل يسر وسهولة وبشكل آمن.

حماية حجاج بيت الله الحرام:

وقال في تصريحات لـ”المواطن “، إن هذه النصائح تتمثل في:

الاهتمام بالنظافة تفاديًا للالتهابات.

الإكثار من السوائل والمشروبات الطازجة.

تبليل الجسم والرأس والأطراف.

الإكثار من الفواكه الطازجة.

تجنب التعرض للحر الشديد.

تفادي الأغذية المكشوفة.

لبس أحذية طبية مريحة.

استشارة الطبيب ومراجعة المراكز الطبية.

حمل بطاقة فيها أرقام المستشفيات.

عدم إرهاق الجسد فوق طاقته، والحرص على النوم الصحي.

ضرورة تناول السوائل:

وشدد البروفيسور خوجة على ضرورة الحرص على تناول السوائل وخصوصًا الماء لتعويض ما يفقده الجسم في الحر مع المشي في مواقع المشاعر المقدسة، إذ يشكل الماء دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم، ومنها الهضم، المحافظة على درجة حرارة الجسم، التخلص من الفضلات والسموم، ليونة وصحة الجلد والبشرة، فمع الحر تزداد درجة حرارة الفرد، مما يؤثر على وظائف جسم الإنسان وعلى نشاطه ويكون أكثر عرضة للجفاف مما يجعله يحتاج كمية كبيرة من الماء، لذا من المهم تناول الماء بكميات كافية على ألا يقل عن لترين خلال اليوم.

ضرورة حماية الرأس:

وشدد البروفيسور خوجة، على ضرورة حماية الرأس من أشعة الشمس المباشرة، فأعراض ضربة الشمس الأولى تحدث مع ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق المعدل الطبيعي، ويمكن أن تشمل الصداع والغثيان والقيء وتشنجات العضلات والتعب، وتسمى هذه الأعراض المبكرة أحيانًا بالإنهاك الحراري، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات لخفض درجة حرارة الجسم، فقد يتفاقم الإرهاق الحراري ويصبح ضربة شمس، وهي شكل خطير من أشكال أمراض الحرارة التي تهدد حياة الفرد، وترتفع درجة حرارة الجسم وتحدث تغيرات عصبية، مثل الارتباك العقلي أو فقدان الوعي.

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