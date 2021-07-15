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100 لوحة إرشادية إلكترونية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج
لضمان تكامل الخطة التوجيهية للحجاج والمعتمرين

100 لوحة إرشادية إلكترونية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

2021/07/15
الساعة 9:14 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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100 لوحة إرشادية إلكترونية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج
المواطن - مكة المكرمة

هيأت الإدارة العامة للحشود والتفويج والإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي (100) لوحة إرشادية وإلكترونية بالمسجد الحرام وساحاته وذلك لضمان تكامل الخطة التوجيهية للحجاج والمعتمرين في موسم الحج لعام1442هـ.

3 لغات عالمية: 

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه جرى استخدام ثلاث لغات عالمية (العربية _الإنجليزية _ الأوردو) لإرشاد وتوجيه الحجاج نحو المواقع المراد التوجه لها، مؤكداً أن الشاشات تخدم أيضاً الإجراءات والاحترازية وتسعى للحفاظ على سلامة الحجاج، والالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.


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