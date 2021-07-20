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10799 حالة نشطة في السعودية والرياض تسجل 339 إصابة جديدة بـ كورونا
تعافي 1091 حالة جديدة من المصابين بالفيروس

10799 حالة نشطة في السعودية والرياض تسجل 339 إصابة جديدة بـ كورونا

2021/07/20
الساعة 3:57 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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10799 حالة نشطة في السعودية والرياض تسجل 339 إصابة جديدة بـ كورونا آليات التصدي لفيروس كورونا في السعودية
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1091) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (493,240) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10799) حالة من بينها (1380) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (512142) حالة، توفي منهم (8103) حالات.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1273) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 339، منطقة مكة المكرمة 200، المنطقة الشرقية 207، منطقة عسير 174، منطقة جازان 54.

كما سجلت باقي المناطق إصابات متفاوتة حسب الجدول التالي:

10799 حالة نشطة في السعودية والرياض تسجل 339 إصابة جديدة بـ كورونا - المواطن


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