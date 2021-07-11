11 #وظيفة شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول مراقبة وضمان الجودة.

– محلل البيانات.

– منسق الخدمات الإدارية.

– مدير قسم التسويق والتواصل الرقمي.

– مدير قسم المخاطر التشغيلية.

– محلل المخاطر التشغيلية.

– مدير قسم تدقيق تقنية المعلومات.

– محلل أول المعلومات الفنية.

– مدير قسم الشبكات.

– مدير التحليلات.

– مدير قسم اكتشاف الثغرات والتهديدات.

التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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