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12 طائرة تهبط اضطراريًا في مطار الخرطوم خلال 6 ساعات
لسوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر

12 طائرة تهبط اضطراريًا في مطار الخرطوم خلال 6 ساعات

2021/07/26
الساعة 4:35 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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12 طائرة تهبط اضطراريًا في مطار الخرطوم خلال 6 ساعات
المواطن - متابعة

استقبل مطار الخرطوم الدولي 12 طائرة إثيوبية هبطت فيه اضطراريًا ليلة أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين لسوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر فقط في مطار أديس أبابا.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية – سونا – فإن الطائرات تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وكانت متوجهة للعاصمة أديس أبابا قادمة من عدد من المطارات الأوربية والآسيوية.

مطار الخرطوم يتعامل مع الموقف بمهنية

وقال المهندس إبراهيم عدلان رئيس سلطة الطيران المدني في تصريح لـ(سونا) إن سلطات مطار الخرطوم قد تعاملت بمهنية عالية وبتنسيق تام مع كل الجهات ذات الصلة واستقبلت الطائرات الإثيوبية وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجستية اللازمة حتى مغادرتها بسلام بعد تحسن الأحوال في مطار أديس أبابا دون أن تتأثر خدمات المطار وجداول طيرانها المعتادة إطلاقًا.

ظروف استثنائية وترتيبات دولية

وأضاف أن المطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطي لمطار أديس أبابا في مثل هذه الظروف بموجب ترتيبات دولية متفق عليها، لكن لم يسبق من قبل أن استقبل 12 طائرة إثيوبية خلال ستة ساعات.

وأشار المهندس عدلان إلى أن طائرتين إثيوبيتين إضافيتين قد حولتا لمطاري جدة وجيبوتي.


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