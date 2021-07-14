14 وظيفة شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول للسياسات والأنظمة.

– أخصائي إدارة جودة ثانٍ.

– مساعد إداري.

– مشغل رسومات أول.

– مُخزن كميات.

– مهندس ميكانيكي.

– مخطط مشاريع.

– مشرف خدمات معمل الأسنان.

– مشغل غرفة إنذار الحريق.

– مشرف الإمدادات المعقمة الإدارة المركزية.

– مسؤول المناوبات.

– فني نظام إنذار الحريق.

– معقب أول.

– منسق توريد.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 3 ذي الحجة 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 16 ذي الحجة 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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