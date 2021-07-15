15 أغسطس موعدًا لـ عمومية نادي الشباب

المواطن - محمد سمعه

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، قبل قليل عن إقامة الجمعية للنادي يوم 15 أغسطس المقبل في دورتها العادية، وذلك بعد موافقة الإدارة العامة لشؤون الأندية بوزارة الرياضة على إقامتها.

تفاصيل عمومية نادي الشباب:

وكشف الحساب الرسمي لليث عبر “تويتر” أنه من المقرر أن يتم إحاطة أعضاء الجمعية العمومية بتفاصيل الاجتماع وجدول الأعمال مع تزويدهم بالتقرير السنوي الذي يشمل التقرير المالي والإداري والفني.

وكان الليث أنهى موسم 2020/ 2021 محتلًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليتأهل مباشرة إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا العام المقبل 2022.

يذكر أن الليث كان وافق على رحيل لاعبه الأرجنتيني كريستيان جوانكا على سبيل الإعارة لنادي العين الإماراتي بعد التجديد لليث لمدة موسمين قبل الرحيل.

صفقة برازيلية يرغب الليث في إبرامها:

وبوقت سابق، أشارت صحيفة globesporte البرازيلية، إلى أن إدارة الشباب توصلت إلى اتفاق مع نجم فريق إنترناسيونال البرازيلي، إدنيلسون، وتتبقى خطوة الاتفاق مع النادي من أجل حسم الصفقة بصورة نهائية.

وتحتاج إدارة خالد البلطان إلى سداد قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي إدنيلسون مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنترناسيونال، والذي يبلغ 4 ملايين دولار، من أجل حسم الصفقة رسميًّا.

وارتبط اسم إدنيلسون بالانضمام إلى ناديي الهلال والاتحاد، ويمتد تعاقده مع إنترناسيونال البرازيلي حتى ديسمبر عام 2023، وشارك معه في 29 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 5 آخرين.

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