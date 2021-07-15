15 ألف لتر لتعقيم المسجد الحرام قبل وصول طلائع الحجيج

المواطن - الرياض

أكد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أن مسطحات المسجد الحرام ومرافقه عُقمت بـ (15) ألف لتر، قبيل استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء طواف القدوم.

وأضاف الجابري: شارك في أعمال التعقيم صباح اليوم السبت أكثر من (50) عاملًا يرافقهم (30) مشرفًا ميدانيًا على أعمال التطهير والتعطير، كما أسهم أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، و (20) جهاز بايوكير، و (11) روبوت، في وقاية ضيوف الرحمن بفضل الله -عز وجل-.

تعقيم المسجد الحرام

وأشار إلى أن عمليات التعقيم تمت عقب أداء الفوج الأول للنسك دون إعاقة للحركة، حيث تم تنظيم حركة العاملين في الوكالة بطريقة منتظمة بداية من تجهيز المواد والأدوات، دون تَأْثِير على مسارات الحجيج.

وعند سؤاله عن الفترة الزمنية التي استغرقها غسل صحن المطاف قبل وبعد الطواف أجاب: استغرقت كل عملية (10) دقائق، وأما إجراءات التعقيم لا ترتبط بمدة زمنية محددة، وإنما تتم على مدار الساعة.

كاميرات حرارية

وأفاد بأن (7) كاميرات حرارية قامت عبر آلية التعامل مع الألوان، برصد درجة حرارة الجسم للفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، حيث تبعد الكاميرات الحرارية بحد أقصى (6) أمتار عن كل فرد، وهي عالية الدقة، وتستطيع تمييز الحاج الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة.

وذكر وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية أن أكثر من (30) ألف عبوة زمزم تم توزيعها للفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، عبر أكثر من (60) عربة استيل و (15) عربة توزيع على مسارات الطواف تحمل كُلّ منها (100) عبوة.

وبين أن استعدادات استقبال باقي الأفواج تمت بفضل الله، ويجري حَالِيًّا الوقوف ميدانياً مع الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من سلامة وجاهزية جميع المواقع على أكمل وجه وتعزيزها بكوادرنا الفنية والخدمية، وتكثيف بالإجراءات الاحترازية والوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.

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