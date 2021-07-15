15 #وظيفة شاغرة لدى الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم تخطيط الرقابة الداخلية.

– مدير قسم جودة الرقابة الداخلية.

– مدير قسم تقنية ضمان الرقابة الداخلية.

– مدير قسم أعمال ضمان الرقابة الداخلية.

– أخصائي إدارة المنتجات.

– كبير مهندسي تصميم البنية التحتية.

– كبير مهندسي تنفيذ البنية التحتية.

– مدير محفظة الأقمار الصناعية والمهمات.

– مدير قسم استراتيجية العلامة التجارية.

– مدير قسم تنفيذ الرقابة والتكامل.

– أخصائي تخطيط واستراتيجية الموارد البشرية.

– خبير إدارة المنتج (عدد وظيفتين).

– أخصائي عمليات البنية التحتية.

– أخصائي مهني تحليل الأعمال.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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