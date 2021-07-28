1527 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

المواطن - متابعة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 1527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 676.251 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1934 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1495 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 653.675 حالة.

يذكر أن مرض كورونا أو “كوفيد-19″، يؤثر في الأشخاص المختلفين بطرق مختلفة.

الأعراض الأكثر شيوعًا:

حمّى

سعال جاف

إرهاق

الأعراض الأقل شيوعًا:

آلام وأوجاع

التهاب الحلق

إسهال

التهاب الملتحمة

صداع

فقدان حاسة التذوق أو الشم

طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين

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