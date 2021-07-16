16 محورًا بفعاليات المؤتمر الدولي الثاني لمستقبل التعليم الرقمي بالوطن العربي

المواطن - الرياض

ضمن أطار الجهود العلمية والبحثية الرامية لتعزيز جوانب التعليم الرقمي، تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لمستقبل التعليم الرقمي في الوطن العربي، الذي تديره وتنظمه إثراء المعرفة للمؤتمرات والأبحاث والنشر العلمي عبر منصة زوم، خلال الفترة من 4- 7 نوفمبر 2021 الموافق 29 ربيع الأول حتى 3 ربيع الآخر1443هـ.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتور عبدالرحمن بن محمد الزهراني، أن المؤتمر يقام للعام الثاني على التوالي ونظرًا لاستمرار جائحة كورونا ووفق لاشتراطات وتنظيمات الاحترازية فإنه سوف يقام عن بعد، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى إبراز الجهود العلمية الحديثة، وآخر ما توصلت آلية البحوث والدراسات في مجال التعليم الرقمي محليًّا ودوليًّا والمساهمة في رفع مستوى جودة البحوث العلمية ومواكبة متطلبات العصر في المجال الأكاديمي أو الإنتاج العلمي واستشراف مستقبل التعليم الرقمي في العالم العربي وتحديد معالم التحديات التي تواجه تطوير، إضافة إلى الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في التعليم الرقمي وتطبيقها على أرض الواقع في العالم العربي.

مجالات ومحاور المؤتمر:

وعن مجالات ومحاور المؤتمر قال الدكتور الزهراني: إن المؤتمر يتضمن (16) مجالًا ومحورًا جميعها ذات علاقة مباشرة بالتعليم الرقمي وأهمها قضايا ومشكلات في التعليم والتعلم ومهارات المعلم الرقمية في مجتمع المعرفة والمكتبات الرقمية وتطبيقات الواقع الافتراضي لذوي الاحتياجات الخاصة والابتكار والتطوير في مجال التعليم الرقمي والإعداد الأكاديمي للمعلمين في العصر الرقمي والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والحاسب الآلي والبرامج الإلكترونية وريادة الأعمال والتحول الرقمي في التعليم وغيرها من المحاور التي لا يتسع المجال لذكرها.

أما المشاركون والحضور فهم القيادات العليا في التعليم العام والتعليم الجامعي والعمداء والوكلاء عمادات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعات الحكومية والأهلية بالعالم العربي وأعضاء هيئة التدريس في تخصص تكنولوجيا التعليم بالجامعات والكليات وأعضاء هيئة التدريس في التخصصات التقنية والحاسب الآلي ورؤساء أقسام تقنيات وتكنولوجيا التعليم بالتعليم العام الحكومي والأهلي والمعلمون والمعلمات في التعليم العام والتعليم الحكومي والمشرفون والمشرفات التربويات في التعليم الحكومي والتعليم الأهلي والقادة والقائدات للمدارس في التعليم الأهلي والحكومي وطلاب الدراسات العليا والباحثون والمهتمون بالتعليم الرقمي.

ويتضمن المؤتمر عدة مشاركات أما الحضور فقط أو الحضور والمشاركة ببحث أو دراسة علمية أو المشاركة بملصق علمي، علمًا بأن الملصقات العلمية تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي ملصق لدراسة أو لبحث علمي، سواء انتهى أو لا زال تحت الدراسة أو ملصق عن مبادرة أو ملصق لتجربة ناجحة سبق تطبيقها، وفق أسس علمية جميعها ذات علاقة مباشرة بالتعليم الرقمي والتسجيل في المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني https://www.kefeac.com/de/

ثلاث ورش عمل تدريبية:

وأوضح الدكتور الزهراني بأن المؤتمر يتضمن ثلاث ورش عمل تدريبية يقدمها كوكبة متميزة من الأكاديميين والتربويين، الورشة الأولى يقدمها الدكتور محمد بن إبراهيم الحجيلان أستاذ تكنولوجيا التعليم المشارك بجامعة الملك سعود بعنوان مهارات البحث العلمي في التعليم الإلكتروني واستنباط الأفكار وفق الأولويات البحثي، أما ورشة العمل الثانية فتقدمها البروفيسور عائشة بليهش العمري رئيس مركز البحوث التربوية بجامعة طيبة وأستاذ تكنولوجيا التعليم وهي بعنوان أسس ومهارات تصميم المقررات الإلكترونية، فيما يقدم المدرب الأستاذ سلمان سالم المالكي ورشة العمل الثالثة والتي بعنوان إستراتيجيات ونماذج وتطبيقات التعليم المدمج.

ومن جانبه أوضح رئيس اللجنة العلمية، الدكتور محمد بن علي العتيبي، أستاذ تكنولوجيا التعليم المشارك بجامعة شقراء، أن جميع الأبحاث والدراسات والملصقات العلمية المشاركة في المؤتمر تخضع للتحكيم العلمي والمقبول منها يتم طباعته في كتاب أبحاث المؤتمر عرضة ضمن الجلسات العلمية، إضافة إلى نشرة في قواعد البيانات الإلكترونية مثل المكتبة السعودية الرقمية ودار المنظومة وبنك المعرفة المصري ومكتبة العبيكان الرقمية، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال المشاركات 14 أكتوبر 2021م.

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