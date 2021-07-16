16 #وظيفة هندسية وفنية شاغرة في شركة معادن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف عمليات الإنتاج.

– مشرف ميكانيكي.

– مشرف الصيانة.

– مشرف أمن (عدد وظيفتين).

– فني الأجهزة.

– فني ميكانيكي.

– مهندس أول عمليات الطاحونة.

– مخطط صيانة المصنع.

– مهندس شبكات والأمن السيبراني.

– مهندس تطبيقات.

– مدير الكهرباء والأجهزة.

– مدير إدارة الجودة الشاملة.

– مهندس مراقبة الجودة.

– مشرف الصيانة والميناء.

– مخطط الصيانة.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة