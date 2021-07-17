17 مليون يورو تحسم صفقة الهلال الجديدة

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في طريقها لحسم صفقة ماثيوس بيريرا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

الهلال يقترب من حسم الصفقة

وتسعى إدارة فهد بن نافل؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في المنافسة على البطولات المحلية والقارية الموسم الرياضي المقبل.

وكشف الإعلامي خالد بن عبدالعزيز تفاصيل العرض الأخير للأزرق، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “17 مليون يورو على ثلاث دفعات والدفعة الأولى 10 ملايين يورو هذا عرض الهلال الجديد”.

وكانت جماهير نادي الهلال، قد طالبت مؤخرًا عضو الشرف الأمير الوليد بن طلال بحسم صفقة البرازيلي ماثيوس بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي عبر هاشتاق على “تويتر”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

بيريرا يرحل عن وست بروميتش

وصرح المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، الفرنسي فاليريان إسماعيل مؤخرًا بأن النجم البرازيلي سيرحل عن الفريق هذا الصيف بعد الهبوط إلى الدرجة الأولى رسميًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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