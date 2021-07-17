‎الرئيسية
آخر الاخبار
17 مليون يورو تحسم صفقة الهلال الجديدة

17 مليون يورو تحسم صفقة الهلال الجديدة

2021/07/29
الساعة 3:06 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
17 مليون يورو تحسم صفقة الهلال الجديدة ماثيوس بيريرا - birmingham mail
المواطن - مروة نبيل

يبدو أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في طريقها لحسم صفقة ماثيوس بيريرا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

الهلال يقترب من حسم الصفقة

وتسعى إدارة فهد بن نافل؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في المنافسة على البطولات المحلية والقارية الموسم الرياضي المقبل.

ماثيوس بيريرا لاعب ويست بروميتش
ماثيوس بيريرا

وكشف الإعلامي خالد بن عبدالعزيز تفاصيل العرض الأخير للأزرق، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “17 مليون يورو على ثلاث دفعات والدفعة الأولى 10 ملايين يورو هذا عرض الهلال الجديد”.

وكانت جماهير نادي الهلال، قد طالبت مؤخرًا عضو الشرف الأمير الوليد بن طلال بحسم صفقة البرازيلي ماثيوس بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي عبر هاشتاق على “تويتر”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ماثيوس بيريرا صفقة الهلال
بيريرا – المصدر expressandstar

بيريرا يرحل عن وست بروميتش

وصرح المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، الفرنسي فاليريان إسماعيل مؤخرًا بأن النجم البرازيلي سيرحل عن الفريق هذا الصيف بعد الهبوط إلى الدرجة الأولى رسميًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الهلال والنصر ضمن قائمة أفضل 10 أندية عربية

أعلن موقع “فوتبول داتابيز” التصنيف الشهري لأقوى أندية