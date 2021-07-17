17 #وظيفة شاغرة للجنسين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية وتدريبية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الهيئة في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أستاذ مساعد إدارة أعمال/ محاسبة/ اقتصاد/ مالي (للنساء).

– محاضر تقنية الآلات الدقيقة والتحكم.

– أستاذ مساعد هندسة حاسب آلي/ هندسة إلكترونيات.

– محاضر هندسة ميكاترونيكس/ ميكاترونيكس/ كهروميكانيكا.

– أستاذ مساعد محاسبة.

– أستاذ مساعد هندسة كيميائية (تطبيقات كمبيوتر في الهندسة الكيميائية).

– أستاذ مساعد هندسة كيميائية (تصميم مصانع/ تصميم أجهزة).

– أستاذ مساعد فيزياء.

– أستاذ مساعد رياضيات.

– أستاذ مساعد لغة إنجليزية.

– أستاذ مساعد إدارة أعمال/ هندسة صناعية (إدارة سلاسل الإمداد).

– أستاذ مساعد علوم الحاسب وهندسة الحاسب الآلي (ذكاء اصطناعي/ أمن سيبراني).

– أستاذ مساعد إدارة أعمال/ إدارة موارد بشرية.

– محاضر لغة إنجليزية.

– مدرب إدارة العمليات.

– مدرب محاسبة.

– محاضر هندسة ميكانيكية (تصنيع/ مواد).

التقديم على وظائف الهيئة الملكية بينبع:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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