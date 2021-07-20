20 نقطة تكفي المنتخب السعودي للتأهل

المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة تصفيات آسيا لـ كأس العالم 2022 عن تواجد المنتخب السعودي الأول لـ كرة القدم بالمجموعة الثانية التي ضمت منتخبات” اليابان، أستراليا، الصين، عُمان، فيتنام” ووُصفت بالقوية.

وذكر الإعلامي الرياضي سلطان الغشيان عبر حسابه في “تويتر” فور الكشف عن مجموعة الأخضر طريقة التأهل للمونديال المقبل.

وقال الغشيان: ” 20 نقطة قد تكون كافية للتأهل وذلك بالاعتماد على استراتيجية تحقيق 18 نقطة أمام منتخبات عمان والصين وفيتنام، وتحقيق نقطتين على الأقل أمام اليابان وأستراليا على أرضنا”.

مواجهات قوية بعد قرعة تصفيات آسيا لـ كأس العالم 2022

يأتي هذا في ظل المواجهات القوية التي تنتظر الأخضر تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بداية من الثاني من سبتمبر المقبل.

وكان الأخضر قد تصدر المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة في مرحلتها الثانية برصيد 20 نقطة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، وبفارق 5 نقاط عن أوزبكستان أقرب منافسيه.

وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين في التصفيات الآسيوية النهائية، حيث يتواجد 6 منتخبات في المجموعة الواحدة، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى بطولة كأس العالم بشكل مباشر، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث الملحق الآسيوي.

وشارك المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 بـ روسيا حيث خرج من الدور الأول بعد خسارتين من روسيا والأوروجواي وفوز على منتخب مصر بالجولة الثالثة.

المشاركة الأفضل لـ المنتخب السعودي

كذلك تُعد مشاركة الأخضر في مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية الأفضل، كون الأخضر نجح في الوصول إلى دور الـ16 في أول مشاركة له.

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