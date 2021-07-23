23 مليون يورو تمنح الأفضلية لـ النصر على حساب الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تفوق نادي النصر على نادي الاتحاد في القيمة السوقية للنادي، وذلك وفقًا لأحدث الإحصائيات التي أصدرها موقع Transfer Market العالمي.

النصر أعلى قيمة تسويقية متفوقًا على الهلال والاتحاد:

ويملك نادي الاتحاد قيمة تسويقية تُقدر بـ36 مليون يورو، بينما يملك العالمي 59 مليون يورو كقيمة تسويقية، أما نادي الهلال فجاءت قيمته التسويقية بـ48 مليون يورو.

وجاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الأول بقيمة تسويقية قدرها مليار و 200 مليون يورو، يليه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 865 مليون يورو.

صفقات النصر والهلال والاتحاد الأجنبية حتى الآن:

ونجح العالمي في ضم اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا، بينما تعاقد الاتحاد مع البرازيلي إيجور كورونادو قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، أما الهلال فضم حتى الآن صفقة أجنبية واحدة وهي اللاعب المالي موسى ماريغا قادمًا من نادي بورتو البرتغالي.

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