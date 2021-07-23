23 نوفمبر موعدًا لـ نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

وافق الاتحاد الآسيوي لـ كرة القدم على التعديلات الجديدة التي أوصت بها لجنة المسابقات التابعة له بخصوص مباريات دوري أبطال آسيا 2021 وبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

التعديلات تماشت مع إجراءات فيروس كورونا

وذكر الموقع الرسمي لـ الاتحاد الآسيوي عبر الإنترنت أن مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي ستقام من جولة واحدة بدلًا من مباراتي ذهاب وإياب، بسبب الإجراءات الاحترازية وتعقيدات السفر نتيجة فيروس كورونا الموجودة في القارة الآسيوية.

وأكد الاتحاد القاري على أنه وافق على مقترح ربع وقبل نهائي دوري الأبطال الآسيوي بنظام التجمع لمنطقتي الشرق والغرب كما وافق على فتح باب تقديم الطلبات للاتحادات الوطنية من غرب آسيا لاستضافة نهائي دوري الأبطال 2021 من جولة واحدة.

نهائي دوري أبطال آسيا من جولة واحدة بمنطقة الغرب

وسيكون موعد نهائي دوري الأبطال يوم 23 نوفمبر المقبل حيث سيكون النهائي مباراة واحدة وتُقام في منطقة الغرب بدلًا من إقامتها ذهابًا وإيابًا يومي 21 و 27 نوفمبر.

وسينطلق ربع نهائي دوري الأبطال في منطقة الغرب يوم 16 أكتوبر المقبل، على أن يقام في الشرق يوم 17 أكتوبر، وسينطلق دور نصف النهائي في منطقة الغرب يوم 19 أكتوبر، بينما في منطقة الشرق يقام يوم 20 أكتوبر.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة