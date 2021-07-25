25 لاعبًا في قائمة الشباب بمعسكر إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الشباب، قبل قليل، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال معسكر إسبانيا استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

قائمة الشباب في معسكر إسبانيا:

ويتواجد في قائمة الشباب بالمعسكر كل من؛ إيفر بانيغا، ألفريد ندياي، أوديون إيغالو، عبدالله الزوري، أحمد شراحيلي، متعب الحربي، إيغور، نواف العابد، نادر الشراري، مروان الحيدري ومحمد الدوسري.

كما يتواجد في قائمة الفريق الأول لكرة القدم كل من؛ خالد الغامدي، سيباستياو جونيور، عبدالله الشامخ، مهند عسيري، فواز الصقور، حسين القحطاني، حسين شيعان، عبدالله الجوعي، جمال باجندوح وعبدالإله الشمري.

ولفت حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الرباعي عمار النجار، علي مجرشي، خالد الدبيش وفارس عويس سينضمون لاحقًا إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بإسبانيا.

استعدادات الليوث للموسم الجديد:

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عدة مباريات ودية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، ويختتم معسكر إسبانيا يوم 21 يوليو، على أن يُكمل الاستعداد في الرياض قبل بدء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسعى إدارة النادي برئاسة خالد البلطان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في مواصلة التألق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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