3 أسباب تُبعد نجم إيفرتون عن الهلال

المواطن - محمد سمعه

رغب نادي الهلال، مؤخرًا، في التعاقد مع اللاعب الأيسلندي سيلفي سيغوردسون نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي إيفرتون الإنجليزي.

صعوبات تواجه الهلال لضم سيغوردسون:

ويواجه الزعيم صعوبات للتعاقد مع اللاعب سيغوردسون صاحب الـ31 عامًا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية لـ 3 أسباب.

السبب الأول هو رغبة سيغوردسون البقاء في أوروبا وعدم الانتقال للشرق الأوسط بالفترة الحالية.

أما السبب الثاني هو رغبة الزعيم في ضم صفقاته الأجنبية في أسرع وقت استعدادًا للموسم الجديد وذلك مع وصول المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

مدرب إيفرتون لن يُفرط في سيغوردسون:

والسبب الثالث هو وجود رغبة قوية من المدرب الإسباني رفائيل بينتيز المدير الفني لنادي إيفرتون بالإبقاء على سيغوردسون استعدادًا للموسم الجديد.

يذكر أن سيغوردسون كان انضم إلى إيفرتون في عام 2017 قادمًا من فريق سوانزي سيتي الويلزي كما سبق له اللعب في صفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وكان الهلال نجح في ضم المالي موسى ماريغا من صفوف فريق بورتو البرتغالي بجانب التعاقد مع حمد اليامي ظهير أيمن القادسية.

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