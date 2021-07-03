3 تنبيهات من الأرصاد لأهالي نجران والباحة وجازان

المواطن - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات الأرصاد حول طقس الباحة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات، الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

أمطار جازان

كذلك أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة جيزان، ومحافظات الدرب الدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وبيش، وأجزاء من الساحل، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الثامنة مساءً.

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