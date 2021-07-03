3 مباريات للسعوديين في سايتاما قبل مباراة الأخضر

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد البرازيل المقرر إقامتها على ملعب سايتاما 2002، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

السعودية ضد البرازيل

وتُقام مباراة السعودية ضد البرازيل عند الساعة الحادية عشرة ظهر غد الأربعاء، على ملعب سايتاما 2002، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية.

وتأكد خروج الأخضر من أولمبياد طوكيو 2020 قبل مباراة الغد، حيث يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة بدون رصيد، فيما تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كوت ديفوار، وبفارق نقطة عن ألمانيا.

وكان منتخب السعودية تحت 23 عامًا قد خاض أول مباراتين له في مرحلة المجموعات ضد كوت ديفوار وألمانيا على ملعب استاد يوكوهاما الدولي.

السعوديون على ملعب سايتاما

وتم افتتاح ملعب سايتاما 2002، في عام 2001 قبل استضافة اليابان وكوريا الجنوبية لمنافسات كأس العالم 2002، ويُعد واحدًا من أشهر الملاعب في آسيا، والاستاد الرسمي لفريق أوراوا ريد دياموندز.

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على هذا الملعب في مونديال 2002، حيث واجه الكاميرون ضمن منافسات المجموعة السادسة، وخسر الأخضر بهدف دون رد، وهُزم الهلال أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2017 بنتيجة 1/0.

وشهد ملعب سايتاما 2002 تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، حيث فاز في بهدفين مقابل هدف إيابًا، وكان فاز ذهابًا في الرياض بهدف دون رد، ليحصد البطولة القارية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة