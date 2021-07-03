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3 مناطق تسجل 754 إصابة كورونا جديدة والحالات الحرجة 1400
إجمالي الحالات النشطة 11029 وحصيلة الوفيات 8048

3 مناطق تسجل 754 إصابة كورونا جديدة والحالات الحرجة 1400

2021/07/16
الساعة 3:50 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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3 مناطق تسجل 754 إصابة كورونا جديدة والحالات الحرجة 1400
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1428) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (488346) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11029) حالة من بينها (1400) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (507423) حالة، توفي منهم (8048) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1298) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 274، منطقة مكة المكرمة 240، المنطقة الشرقية 240، منطقة عسير 143، منطقة جازان 86، منطقة القصيم 83.

كما سجلت منطقة المدينة المنورة 69 حالة ومنطقة نجران 45، منطقة حائل 41، منطقة الباحة 32، منطقة الحدود الشمالية 23، منطقة تبوك 18 أما أقل الحالات فقد كانت في منطقة الجوف بواقع 4 حالات فقط.

كورونا


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