32 #وظيفة شاغرة لدى وزارة الشؤون البلدية والإسكان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (32) وظيفة هندسية شاغرة للجنسين، بالمرتبة السابعة، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، عن طريق التعاقد؛ وذلك للعمل في مختلف مناطق المملكة.

تفاصيل وظائف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان:

وأبرزت الوزارة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس معماري مساعد (عدد 12 وظيفة).

– مهندس مدني مساعد (عدد 6 وظائف).

– مهندس كهربائي مساعد (عدد 6 وظائف).

– مهندس تخطيط مساعد (عدد 6 وظائف).

– مهندس حاسب آلي مساعد (عدد وظيفتين).

شروط وظائف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان:

وبيّنت الوزارة أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– خريجو وخريجات الكليات الهندسية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف الهندسية).

– الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء للمرتبة السابعة يتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

التقديم على وظائف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان:

وأوضحت الوزارة أنّ التقديم مُتاحٌ من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة (هنا)، والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 ذي الحجة 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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