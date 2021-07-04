4 أرقام قياسية تنتظر المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو

المواطن - محمد سمعه

بدأ المنتخب السعودي الأولمبي مشواره صباح اليوم الخميس في أولمبياد طوكيو بمواجهة منتخب كوت ديفوار ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في منافسات كرة القدم بالدورة الأولمبية.

4 أرقام تنتظر المنتخب السعودي

وسيكون أول رقم قياسي يحققه الأخضر، وهو في حال نجح في الفوز على منتخب كوت ديفوار ليحقق الأخضر أول فوز له في تاريخ مشاركاته الأولمبية، حيث لم يفز الأخضر من قبل بأي مباريات في أولمبياد 1984 و 1996.

أما الرقم الثاني فهو في حالة نجاح أي لاعب من الأخضر في تسجيل هدف التقدم في لقاء كوت ديفوار فسوف تكون المرة الأولى التي يتقدم فيها الأخضر في النتيجة على مدار تاريخه.

والرقم الثالث هو في حالة نجاح الأخضر في تسجيل 3 أهداف في دورة أولمبياد طوكيو فسوف يصبح أكثر رصيد تهديفي للأخضر بدورة أولمبية واحدة، حيث سجل الأخضر من قبل هدفًا في دورة أولمبياد لوس أنجلوس 1984 وهدفين في دورة أولمبياد أتالانتا 1996.

الرقم الرابع هو أن المنتخب السعودي لم يسبق له تسجيل أكثر من هدف في لقاء واحد، وذلك يعني أنه في حالة الفوز على كوت ديفوار اليوم بنتيجة هدفين أو أكثر فسوف يكون رقمًا سعوديًا جديدًا مميزًا بالبطولة الأولمبية.

القائمة الأساسية لمواجهة كوت ديفوار

وجاءت القائمة الأساسية لمواجهة كوت ديفوار مكونة من: ” محمد الربيعي في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، علي الحسين، سامي النجعي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة