4 خطوات مرّ بها المنتخب السعودي قبل مواجهة كوت ديفوار

المواطن - محمد سمعه

مرّ المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بـ4 مراحل، وذلك استعدادًا لخوض منافسات دورة أولمبياد طوكيو 2020.

وسيواجه الأخضر، منتخب كوت ديفوار صباح الغد الخميس في المباراة التي تُقام على ملعب نيسان في العاصمة اليابانية.

الخطوات التي مرّ بها المنتخب السعودي:

ومرّ الأخضر بـ6 مراحل إعداد و 53 حصة تدريبية و 38 محاضرة فنية تحت قيادة المدرب سعد الشهري، بالإضافة إلى خوض 11 لقاءً وديًّا قبل مواجهة كوت ديفوار.

وقبل مواجهة كوت ديفوار، كان المدرب سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا قرر استدعاء اللاعب فراس البريكان، لتمثيل الأخضر الأولمبي بدلًا من اللاعب المصاب تركي العمار.

الأخضر لم يذق طعم الفوز في الأولمبياد:

ويتطلع المنتخب السعودي لتحقيق الفوز الأول له في تاريخ بالأولمبياد، وذلك بعد أن شارك مرتين في أولمبياد 1984 في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي أولمبياد 1996 في مدينة أتالانتا الأمريكية.

وخاض الأخضر، 3 مباريات في أولمبياد لوس أنجلوس، حيث خسر أمام البرازيل والمغرب وألمانيا، كما خسر 3 مباريات في أولمبياد أتالانتا أمام منتخبات إسبانيا وأستراليا وفرنسا، حيث سُجل في شباك الأخضر 5 أهداف ونجح لاعبي المنتخب السعودي في إحراز هدفين.

ويتواجد الأخضر الأولمبي في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة كوت ديفوار يوم 22 يوليو، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة