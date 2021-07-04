4 صفقات سيختار الهلال واحدة منها بالميركاتو الصيفي

المواطن - محمد سمعه

يسابق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال الزمن، وذلك من أجل ضم الصفقات المميزة للفريق للمنافسة المحلية والقارية بالموسم الجديد.

4 صفقات أمام الهلال:

وحتى الآن تُوجد 4 صفقات أمام الزعيم لضم صفقة واحدة منهم بالميركاتو الصيفي وهم “محمد آل فتيل، خليفة الدوسري ظهير أيسر القادسية، فهد المولد لاعب الاتحاد، الحارس فواز القرني”.

وكان الزعيم تعاقد حتى الآن مع صفقتين وهما المهاجم المالي موسى ماريغا من نادي بورتو البرتغالي، والظهير الأيمن حمد اليامي من صفوف نادي القادسية.

يذكر أن محمد آل فتيل كان قرر الرحيل عن صفوف الأهلي؛ وذلك بسبب معاناته مع النادي بالموسم المنصرم، كما ألمح الحارس فواز القرني أنه في طريقه لمغادرة نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

7 ملايين يورو لحسم الصفقة الأجنبية الثانية:

وفي وقت سابق، ذكر الصحفي أكرم كونور عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ”بطلب من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الهلال يبدأ التفاوض مع فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي لضم البرازيلي ماثيوس بيريرا”.

وأضاف كونور: “الزعيم قدم عرضًا قيمته 7 ملايين يورو لحسم الصفقة”.

ويلعب البرازيلي ماثيوس بيريرا صاحب الـ25 عامًا كجناح مع فريق ويست بروميتش ألبيون منذ عام 2020 قادمًا من فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي كما سبق له اللعب مع فريق نورنبيرج الألماني.

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