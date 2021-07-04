4 لاعبين يستعدون لمغادرة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يعمل المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي على تجديد دماء فريقه، وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2021/2022.

4 لاعبين سيغادرون

وكان هاسي استبعد 3 لاعبين عن معسكر الفريق الأول في تونس بعد الإعلان عن القائمة وهم الألماني ماركو مارين والبوسني ألفيس ساريتش والمدافع محمد آل فتيل.

كذلك طلب هاسي من إدارة الراقي التخلي عن خدمات المدافع خالد البركة وإبلاغه بالبحث عن ناد آخر بعد استبعاده من معسكر الفريق بتونس.

صفقة جديدة لـ الأهلي

وفي سياق آخر، تعاقد النادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين مع اللاعب الكرواتي فيليب براداريتش لتدعيم منطقة خط الوسط الدفاعي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُعد اللاعب براداريتش ثاني صفقة أجنبية تنضم إلى الراقي، بعد ضم المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا يوم 25 يونيو الماضي.

وفي موسم 2020/2021، الذي لعب فيه براداريتش مع نادي العين في الدوري السعودي للمحترفين، ظهر في 27 لقاء وسجل هدفين كما صنع 5 أهداف وصنع 22 فرصة محققة للتسجيل وبلغت دقة تمريراته 85%.

ونجح الأهلي في التفوق على العين الإماراتي وضم اللاعب براداريتش بعد منافسة قوية بفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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