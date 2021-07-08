44 #وظيفة شاغرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (44) وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين؛ وذلك للعمل لدى إدارات مكتب الخدمات المشتركة للمراكز الوطنية للبيئة بالرياض.

تفاصيل وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة:

وأبرزت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم خدمات الموارد البشرية.

– مدير قسم التواصل الداخلي.

– مدير قسم تنمية الموارد البشرية.

– مدير قسم الرواتب والنفقات.

– مدير قسم تخطيط الموارد البشرية.

– مدير قسم العناية بالموظفين.

– أخصائي تنمية الموارد البشرية.

– أخصائي خدمات الموارد البشرية.

– أخصائي تخطيط الموارد البشرية.

– أخصائي التواصل الداخلي.

– أخصائي الرواتب والنفقات.

– أخصائي العناية بالموظفين.

– مدير قسم معالجة العقود.

– مدير قسم عمليات المشتريات.

– مدير قسم المنافسات.

– مدير قسم الدراسات والتخطيط.

– مدير قسم الضمانات.

– مدير قسم علاقات الموردين.

– مدير قسم إعداد العقود.

– أخصائي الضمانات.

– أخصائي علاقات الموردين.

– أخصائي الدراسات والتخطيط.

– أخصائي إعداد العقود.

– أخصائي معالجة العقود.

– أخصائي المنافسات.

– أخصائي عمليات المشتريات.

– مدير قسم الإيرادات (عدد وظيفتين).

– مدير قسم المدفوعات.

– مدير قسم التقارير والتحليل المالي.

– مدير قسم الحسابات.

– مدير قسم إعداد ومتابعة الميزانية.

– أخصائي إعداد ومتابعة الميزانية.

– أخصائي الإيرادات.

– أخصائي التقارير والتحليل المالي.

– أخصائي الحسابات.

– أخصائي المدفوعات.

– مدير قسم الدعم الفني.

– مدير قسم إدارة قواعد البيانات.

– مدير قسم الشبكات والاتصالات.

– مدير قسم تطوير البرامج والخدمات الإلكترونية.

– أخصائي الدعم الفني.

– أخصائي إدارة قواعد البيانات.

– أخصائي تطوير البرامج والخدمات الإلكترونية.

شروط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة:

وبيّنت الوزارة، أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون حائزًا على مؤهلات علمية وخبرات تتناسب مع متطلبات الوصف الوظيفي للوظيفة المراد شغلها.

– أن يجتاز ما يقرر من اختبارات أو مقابلات شخصية أو إجراءات تتطلبها الوظيفة.

– أن يكون لائقًا طبيًا بموجب شهادة طبية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– ألا يكون قد سبقت إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

– ألا يكون قد فصل من وظيفة سابقة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على فصله خمس سنوات.

التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة:

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف الإلكتروني (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021م، ويستمر التقديم لمدة 5 أيام.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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