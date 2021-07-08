45 #وظيفة إدارية شاغرة لدى شركة نادك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التجارة.

– مدير الحسابات الرئيسية.

– مدير مبيعات المنطقة.

– مدير التجارة الإلكترونية.

– مدير القناة التنافسية.

– مروج/ تاجر منتجات (عدد 40 وظيفة).

التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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