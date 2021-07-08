46 #وظيفة شاغرة لدى القوات البرية بشرورة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية السعودية، عن طرح عدد (46) وظيفة هندسية وفنية وحرفية وعمالية، بنظام التعاقد على بند التشغيل والصيانة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.

تفاصيل وظائف القوات البرية بشرورة:

وبيّنت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كهربائي ضغط منخفض (عدد وظيفتين).

– فني أجهزة كهربائية (عدد وظيفتين).

– مشغل محطة كهرباء (عدد 3 وظائف).

– كهربائي تمديدات (عدد 3 وظائف).

– فني ألومنيوم (عدد وظيفتين).

– ميكانيكي تبريد وتكييف (عدد 3 وظائف).

– فني طافيات حريق (عدد وظيفتين).

– فني صيانة أجهزة هاتف.

– قارئ عدادات.

– مصلح مفاتيح أبواب.

– ميكانيكي مضخات مياه.

– ميكانيكي آلات زراعية.

– مشغل محطة تحلية (عدد وظيفتين).

– مشغل مضخة مياه (عدد 3 وظائف).

– فني شبكات مياه (عدد 3 وظائف).

– فني زراعي.

– سباك (عدد وظيفتين).

– لحام.

– بناء.

– مليس.

– نجار.

– عامل نظافة (عدد 9 وظائف).

طريقة التقديم على وظائف القوات البرية:

وأوضحت الإدارة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية، وصورة من الهوية الوطنية، والمؤهلات العلمية، والخبرات، ومشهد التأمينات إن وجدت، على البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة ([email protected])، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن مؤهلات الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)

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