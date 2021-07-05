5 استثمارات جعلت إيلون ماسك ثاني أغنى شخص على وجه الأرض

المواطن - متابعة

تزيد ثروة إيلون ماسك الصافية على 160 مليار دولار؛ مما يجعل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ثاني أغنى شخص على وجه الأرض، خلف مؤسس أمازون جيف بيزوس.

وفي مؤتمر ركز على عملة بيتكوين يوم الأربعاء، كشف ماسك عن الاستثمارات الخمسة الأضخم التي تغذي ثروته الهائلة.

ومما لا يثير الدهشة، فإن ثروته، مثل معظم المليارديرات، تتركز بشكل كبير في حفنة من الأسماء، ولا يستثمر ماسك إلا في شركة عامة واحدة، بحسب “العربية”.

وتتمثل الاستثمارات الخمسة الكبرى التي دفعت صافي ثروة إيلون ماسك إلى أكثر من 160 مليار دولار فيما يلي:

1. تسلا

تبلغ حصة ماسك في الشركة 22.4%، اعتبارًا من 31 ديسمبر، ولا يزال بإمكان الملياردير إضافة مليارات أخرى عبر حيازة أسهم إضافية من تسلا بناءً على اتفاقية خاصة به.

وتبلغ قيمة الحصة الحالية 141 مليار دولار، بناءً على تقييم تسلا السوقي البالغ 631 مليار دولار اعتبارًا من 21 يوليو.

2. SpaceX

تقدر حصته في شركة الفضاء الخاصة بنحو 48%، لكن يمكن أن تكون أقل إذا تم تخفيف حصة ماسك خلال جولة التمويل الأخيرة.

وتصل قيمة تلك الحصة إلى 35 مليار دولار، بناءً على آخر تقييم لشركة سبيس إكس SpaceX البالغة 74 مليار دولار.

3. بيتكوين

حيازة إيلون ماسك من العملة المشفرة الأشهر غير معروفة إذ لم يفصح عنها لحد الآن.

وقال في مؤتمر الأربعاء: “إن قيمة بيتكوين التي أملكها أكثر بكثير من قيمة حيازتي من إثيريوم أو دودج كوين”.

وأضاف ماسك أن كلًّا من SpaceX وTesla تمتلكان عملة بيتكوين، وأنه منفتح على قبول تسلا لبيتكوين كشكل من أشكال الدفع مرة أخرى، بمجرد أن يصبح تعدينها أكثر اعتمادًا على الطاقة النظيفة.

4. إيثريوم

حيازته أيضًا من ثاني عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية غير معروفة حتى الآن.

5. دودج كوين

لم يفصح إيلون ماسك عن قيمة ما يملكه من عملة دودج كوين Dogecoin التي يدعمها بشدة.

وبصرف النظر عن الاستثمارات المذكورة أعلاه، كشف ماسك أنه يمتلك حصة في اثنتين من شركاته الخاصة في مراحلها الأولى، Neuralink وBoring Company، لكن هذه الاستثمارات ليست ذات أهمية تذكر من حيث القيمة مقارنة بما تم ذكره.

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