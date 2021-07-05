5 درجات لـ ضعف النظر عند الأطفال

المواطن- محمد داوود- جدة

رأى استشاري طب وجراحة العيون الدكتور حمزة منصور، أن هناك بعض الأعراض التي تكشف عن ضعف النظر عند الأطفال والتي تستوجب سرعة التوجه إلى طبيب العيون لتشخيص نظرهم.

وأكد أن من علامات ضعف النظر عند الأطفال الجلوس باستمرار على مسافة قريبة جدًا من التلفزيون، وضع الكتاب على مسافة قريبة جدًا من الوجه، التحديق أو إمالة الرأس لرؤية أفضل، فرك العين المستمر، حساسية للضوء، دمع العين المفرط، إغلاق عين واحدة للقراءة أو مشاهدة التلفاز، الشكوى من الصداع أو تعب في العينين.

أسباب ضعف النظر عند الأطفال:

وقال في تصريحات لـ ” المواطن“، إن هناك 5 درجات لضعف البصر عند الأطفال وهي:

قصر النظر، إذ يعاني الطفل من صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة، وذلك بسبب مشكلة قصر النظر، ومن الممكن علاجها باستخدام النظارات الطبية، أو العدسات اللاصقة.

طول النظر، وفي هذه الحالة يعاني الطفل من صعوبة رؤية الأجسام القريبة بوضوح، وهو عكس قصر النظر، ويتم حلها بنفس الطرق السابقة.

العين الكسولة، وقد يعاني بعض الأطفال من ضعف النظر في إحدى العينين، وذلك بسبب ضعف التنسيق بين الدماغ والعين، وتعالج هذه المشكلة عن طريق استخدام بعض القطرات، أو وضع رقع خاصة بالعين.

تدلي الجفون، ويمكن حل هذه المشكلة من خلال الخضوع لبعض العمليات الجراحية الخاصة بتصحيح المشكلة، كي يستطيع الطفل الرؤية بوضوح.

ضعف البصر القشري، يحدث نتيجة وجود خلل في الجزء الخاص بالرؤية في الدماغ، مما يترتب عليه ضعف دائم أو مؤقت في النظر، ومن الممكن أن ينتج عن نقص الأكسجين الذي يصل إلى الدماغ، أو التعرض لضربة قوية في الرأس.

مواجهة الجفاف بالدموع:

واستدرك، أن المشكلة الجديدة التي بدأت عيادات العيون تسجلها خلال هذه الفترة هي معاناة الأطفال من جفاف العين، وهذه المشكلة تحدث نتيجة الجلوس الطويل وراء الأجهزة الإلكترونية ودون حصول العين على الترطيب اللازم، فيتم وصف بعض القطرات التي تعمل بمثابة الدموع وتعرف بقطرات الدموع الاصطناعية، مع توجيه الأطفال بالحد من الجلوس الطويل في استخدام الأجهزة، مع التوجيه ببعض تمارين العين، وضرورة بشكل جيد.

نصائح لحماية العين:

ولحماية عيون الأطفال انتهى الدكتور منصور بالقول: لا بد من توفير إضاءة مناسبة للطفل عند استخدامه للحاسوب أو عند القراءة مع تقنين ساعات استخدام الأجهزة، عدم إرهاق العين بالقراءة لفترات طويلة ومستمرة، إذ يجب أخذ قسط من الراحة كل خمس عشر دقائق، الفحص الدوري للعين، عدم مشاهدة التلفاز لفترات طويلة كي لا يؤثر ذلك بالسلب على العين.

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