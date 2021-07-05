5 فئات ممنوعة من استخدام الخل

المواطن- متابعة

قالت أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية، الدكتورة زهرة بافلوفا، إن الخل غني بالفوائد العديدة وينصح باستعماله للوقاية والعلاج لبعض الأمراض، ومع ذلك فإنه في بعض الحالات يمكن أن يلحق ضررًا خطيرًا بالصحة.

وتشير الأخصائية، إلى أنه عنصر مهم يساهم في العديد من العمليات، مع العلم أن الجسم لا يفتقر أبدا إلى هذا الحمض، لأنه ينتجه بنفسه، واستنادًا إلى هذا تنصح الخبيرة باستخدامه بكميات صغيرة مع التوابل الأخرى فقط، بحسب موقع روسيا اليوم.

فئات ممنوعة من استخدام الخل

1- فإنه لا ينصح مثلًا باستخدام الخل عند وجود قرحة المعدة، لأنه قد يفاقم الحالة ويسبب نزيفا في المعدة.

2- كما لا ينصح باستخدامه عند وجود مشكلات واضطرابات في الجهاز الهضمي، والكبد والكلى، لذلك على كل من يعاني من مشكلة من هذه المشكلات تجنب استخدام الخل في نظامه الغذائي.

3- يمكن استخدام ملعقة صغيرة منه مع السلطات مرتين أو ثلاث في الأسبوع فقط.

4- يتسبب الإكثار في تناوله في الإصابة بارتفاع شديد في ضغط الدم والصداع المزمن.

5- من الممكن أن يؤدى الإفراط في تناوله لألم المفاصل الشديد.

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