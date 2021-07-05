5 نصائح لحماية سيارتك من حرارة الصيف

المواطن- محمد داوود- جدة

قال المختص البيئي عادل سليمان لـ”المواطن“، إن السيارات تتعرض للعديد من المشاكل بسبب ارتفاع حرارة الصيف، وهو ما يسبب الكثير من المشاكل والتلفيات داخل السيارة منها حدوث تشققات للطبلون نتيجة تعرضه لأشعة الشمس المباشرة، تعرض المقاعد وخصوصًا الجلدية إلى التمزق، تغير اللون الطبيعي الداخلي إلى لون فاتح بل في حالات متقدمة قد يختفي اللون نهائيًا، تعرض بعض الأغراض كالإكسسوارات التي تزود بها السيارات التي التلف بسبب الحرارة.

كيفية تفادي أضرار حرارة الصيف:

ووجه سليمان 5 نصائح هامة لحماية السيارة من حرارة الصيف وهي:

إيقاف السيارة قدر الإمكان تحت الظل، فذلك يساعد على تخفيف دخول أشعة الحرارة في داخل السيارة، كما يحمي ماكينة السيارة كثيرًا.

تجنب وضع أي أغراض تتفاعل مع الحرارة وتكون قابلة للاشتغال، مثل العطور والولاعات وأي أنواع من البخاخات.

ضرورة فتح مساحة بسيطة جدًا لنوافذ السيارة عند الإيقاف تحت الشمس أو مواقع الحرارة، حتى يتم التبادل الحراري بين الحرارة الخارجية للسيارة وداخلها.

استخدام شمسيات السيارة عند إيقاف السيارة للحد من دخول أشعة الشمس.

يمكن تظليل السيارة بدرجات خفيفة مسموحة في نظام المرور، والذي لا يعيق الرؤية بل يخفف من حدة الحرارة.

فحص ماء التبريد:

ونصح بضرورة فحص ماء الراديتر كل ثلاثة إلى أربعة أيام على أكثر، وخصوصًا إذا كانت السيارة قديمة جدًا، إذ إنه مع ارتفاع درجات الحرارة ينقص الماء وقد يتسرب ويتبخر، مع الحرص على فحص الإطارات كل أسبوعين، فهواء الإطارات تتعرض أيضًا للنقصان بفعل ارتفاع الحرارة.

تنظيف فلاتر مكيف الهواء:

وشدد سليمان على ضرورة الحرص على تنظيف فلاتر مكيف الهواء، ففي الصيف يزداد استهلاك مكيف السيارات كثيرًا، وهو ما قد يؤدي إلى تجمع الأوساخ مما يزيد العبء والضغط على السيارة، فالمحافظة على فلتر المكيف يساعد على نقاوة الهواء ويمنع الضغط على المكيف.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة